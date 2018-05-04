Ещё
Великобритания продолжит поддерживать «Белые каски»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Великобритании сообщили, что продолжат поддерживать «Белые каски» 

RT на русском 1 час назад
Лондон продолжит оказывать финансовую поддержку организации «Белые каски» в Сирии. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании.
«Великобритания остаётся преданна поддержке «Белых касок» и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя cпасающую жизни помощь мирным жителям, которых затронул конфликт в Сирии», — цитирует РИА Новости представителя Форин-офиса.
Ранее в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.
В Минобороны России объяснили, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок».
RT на русском: последние новости
Маккейн придумал, как отомстить Путину В Госдуме назвали ключевые темы переговоров во время визита Макрона в Россию Путин уволил пятерых генералов МВД и СК
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть звезды экрана, позор Украины на «Евровидении» и другие события дня24
Певица погибла во время отдыха22
У России появится серьезный конкурент по газу405
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну102
«Затонул в результате взрыва»: что нашли вместо «Боинга»4
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение