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Спецпредставитель Франции: у Макрона не было сомнений по поводу визита в Россию
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Спецпредставитель Франции: у Макрона не было сомнений по поводу визита в Россию 

RT на русском 25 минут назад
Специальный представитель президента Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман в интервью RT заявил, что у французского лидера Эммануэля Макрона не было никаких сомнений относительно визита в Россию после дела Скрипалей и ударов по Сирии.
«Сомнений не было никаких. Я приехал в Москву на 25-26 апреля, чтобы передать послание президента Макрона президенту Путину. Макрон намерен сократить существующие между нами разногласия там, где это возможно, и подчеркнуть те моменты, которые нас объединяют, а их немало», — сказал политик.
Шевенман выразил уверенность в том, что российско-французские отношения представляют особый интерес для Парижа и в перспективе они нормализуются.
«Практически все наши крупные корпорации присутствуют в России. Даже наш малый и средний бизнес мог бы выйти на российский рынок — конечно, если не было бы санкций и контрсанкций, которые в будущем непременно должны быть отменены. В перспективе, которую вижу лично я, отношения должны нормализоваться. Русские — это великий европейский народ, и мы тоже европейцы. Я придерживаюсь линии, предложенной когда-то генералом Шарлем Де Голлем, концепции «Европейской Европы», которая простиралась бы от Атлантики до Урала и ещё дальше, до Тихого океана — именно до этих границ Россия расширила пространство европейской цивилизации», — отметил он.
Эммануэль Макрон примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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