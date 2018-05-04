Киев направил Москве ноту из-за задержания украинского судна

МИД Украины в связи с задержанием российскими пограничниками в акватории Черного моря рыболовецкого судна «ЯМК-0041» направил Москве ноту, сообщила официальный украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца

«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна в срочном порядке направили ноту МИД России с целью выяснения всех обстоятельств задержания», — написала Беца в Twitter.

Напомним, ранее российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.