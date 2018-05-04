Памфилова и члены ЦИК получили приглашения на инаугурацию президента 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что будет на инаугурации Владимира Путина, все члены ЦИК получили приглашения на церемонию.
"Приглашение получила, буду обязательно, поскольку считаю, что это важное событие, и уверена, что президент понимает, чего ожидает общество, и ответит на эти запросы общества России", — сказала Памфилова РИА Новости в ответ на вопрос, будет ли она присутствовать на инаугурации 7 мая и чего ожидает от инаугурационной речи главы государства.
Она уточнила, что на церемонию приглашены все члены Центризбиркома.