Ещё
Володин: кандидат в премьер-министры встретится с думскими фракциями до назначения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Володин: кандидат в премьер-министры встретится с думскими фракциями до назначения 

Газета.Ru 1 час назад
Парламентские фракции Государственной думы проведут встречу с кандидатом в премьер-министры России до проведения заседания по его назначению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спикера Думы Вячеслава Володина.
"Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с "Единой Россией", в 18.00 — с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" — в 10.00 и 12.00 соответственно. Заседание Государственной Думы в этом случае начнется в 15.00 8 мая", — говорится в заявлении Володина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате внесения в Госдуму кандидатуры на пост премьер-министра.
Газета.Ru: последние новости
Власти призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции на Тверской Захарова обвинила правительство Мэй во вранье Песков ответил на вопрос о дате внесения кандидатуры на пост премьера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу253
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту139
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов201
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение