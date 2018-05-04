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Киев направил Москве ноту в связи с задержанием украинского судна у берегов Крыма
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Киев направил Москве ноту в связи с задержанием украинского судна у берегов Крыма 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту внешнеполитическому ведомству РФ в связи с задержанием украинского судна у побережья Крыма.
Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД РФ по выяснению всех обстоятельств задержания", — написала она в Twitter.
Ранее 4 мая в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Крыму сообщили о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судна «ЯМК-0041» с припиской в Очакове Николаевской области Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопровождено в Республику Крым. Сети для ловли рыбы изъяты.
В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что у украинского судна не было разрешения находиться вблизи Крыма. По его словам, связи с экипажем пока нет.
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