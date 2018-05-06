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Суд в США отказался перенести заседание по делу о «российском вмешательстве»
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Суд в США отказался перенести заседание по делу о «российском вмешательстве» 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Посвященное «российскому вмешательству» заседание состоится в США 9 мая, как и было запланировано.
Суд округа Колумбия в США отказал специальному прокурору Роберту Мюллеру в переносе заседания, посвященного «российскому вмешательству», оно состоится 9 мая, как и было запланировано. Об этом сообщает Politico.
Спецпрокурор по «российскому вмешательству» отправил запрос на перенос заседания, поскольку не знал, получили ли повестки представители компании Concord российского бизнесмена Евгения Пригожина. Однако суд решил, что это не является веской причиной для переноса.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать показания специальному прокурору по делу о «российском вмешательстве» в выборы США. После этого подал в отставку юрист Джон Дауд, который представлял президента в данном деле.
Расследование «российского вмешательства в выборы президента США» с переменным успехом проводятся Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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