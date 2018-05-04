Москвичей призвали не участвовать в акции Навального

Власти Москвы просят жителей не участвовать в несанкционированной акции на Тверской улице 5 мая, к проведению которой призвал оппозиционер Алексей Навальный, сообщил в пятницу РИА "Новости" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.
"Мы видим эти призывы, оцениваем как провокацию. Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер. Они будут руководствоваться, в том числе, вынесенным прокуратурой предупреждением", — сказал Черников.
Он обратился к жителям с просьбой не поддаваться на провокацию и подчеркнул, что любое участие людей в этом мероприятии будет расцениваться как незаконное.
Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице.
Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.