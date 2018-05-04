Москвичей призвали не участвовать в акции Навального

Власти призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции на Тверской

"Мы видим эти призывы, оцениваем как провокацию. Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер. Они будут руководствоваться, в том числе, вынесенным прокуратурой предупреждением", — сказал Черников.

Он обратился к жителям с просьбой не поддаваться на провокацию и подчеркнул, что любое участие людей в этом мероприятии будет расцениваться как незаконное.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице.