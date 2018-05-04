Ещё
Кандидатура на пост премьера России может быть рассмотрена Госдумой 8 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Кандидатура на пост премьера России может быть рассмотрена Госдумой 8 мая 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Кандидатура на пост премьер-министра России может быть рассмотрена Государственной думой 8 мая, в случае если президент Владимир Путин внесет ее днем ранее. Об этом рассказал спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает "Интерфакс".
Володин также отметил, что на 7 мая запланирован Совет Думы, на котором будет рассматриваться вопрос дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. Вместе с тем ранее должны состояться консультации парламентских партий с кандидатом.
Если все формальности будут соблюдены в срок, то уже 8 мая пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет решаться вопрос об утверждении предложенного президентом кандидата в должности премьер-министра России.
Инаугурация Владимира Путина назначена на 12:00 7 мая.
ТВ Центр: последние новости
В ОЗХО назвали дозу отравляющего вещества для Скрипалей Земан признал роль Чехии в производстве газа "Новичок" Россиян не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу253
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту139
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов201
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение