Шатров: Мэй утомила британцев разговорами о вине России в «деле Скрипаля»

"Понятно, что кампания по демонизации России, в том числе в «деле Скрипалей», и вся антироссийская риторика стала частью предвыборной кампании Терезы Мэй, которая на этом промежуточном этапе хотела свои позиции укрепить вслед за огромными поражениями. Это попытка скрыть внутренние проблемы. И я думаю, что бесконечные разговоры о России только утомляют простого избирателя в Британии", — заявил Игорь Шатров.