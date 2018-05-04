Озвучена повестка Макрона в России

В Госдуме назвали ключевые темы переговоров во время визита Макрона в Россию

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал ключевые темы переговоров французского президента Эммануэля Макрона во время визита в Россию По его словам, в ходе визита будут обсуждаться ситуация в Сирии , иранская ядерная сделка и высылка дипломатов, связанная с «делом Скрипаля». «Все три вопроса можно охарактеризовать как весьма неоднозначные. Например, по Сирии: с одной стороны, Франция приняла активное участие в атаке на САР в середине апреля. Понятно, что удар по сирийским правительственным объектам стал фактом неприкрытой агрессии против суверенного государства. МИД Франции тогда лицемерно заявил, что борьба идёт не с режимом Асада, а «только с химическим оружием». С другой стороны, Эммануэль Макрон не раз заявлял о необходимости продолжить совместные усилия представителей России и Франции в деле возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совбеза ООН», — сказал он. Слуцкий отметил, что в ситуации с иранской ядерной сделкой Макрон прислушивается и к США , и к России. «Создаётся впечатление, что президент Франции пытается балансировать между интересами Запада и России. Такая попытка уже сама по себе многого стоит. Кстати, после взаимной высылки дипломатов французский МИД заявил о «готовности участвовать в конструктивном диалоге с Россией по всем международным вопросам». Каким будет новый этап этого диалога, мы увидим в конце мая в Москве Санкт-Петербурге », — добавил депутат. Ранее Макрон подтвердил, что прибудет с визитом в Россию в мае.