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Озвучена повестка Макрона в России
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В Госдуме назвали ключевые темы переговоров во время визита Макрона в Россию 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал ключевые темы переговоров французского президента Эммануэля Макрона во время визита в Россию.
По его словам, в ходе визита будут обсуждаться ситуация в Сирии, иранская ядерная сделка и высылка дипломатов, связанная с «делом Скрипаля».
«Все три вопроса можно охарактеризовать как весьма неоднозначные. Например, по Сирии: с одной стороны, Франция приняла активное участие в атаке на САР в середине апреля. Понятно, что удар по сирийским правительственным объектам стал фактом неприкрытой агрессии против суверенного государства. МИД Франции тогда лицемерно заявил, что борьба идёт не с режимом Асада, а «только с химическим оружием». С другой стороны, Эммануэль Макрон не раз заявлял о необходимости продолжить совместные усилия представителей России и Франции в деле возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совбеза ООН», — сказал он.
Слуцкий отметил, что в ситуации с иранской ядерной сделкой Макрон прислушивается и к США, и к России.
«Создаётся впечатление, что президент Франции пытается балансировать между интересами Запада и России. Такая попытка уже сама по себе многого стоит. Кстати, после взаимной высылки дипломатов французский МИД заявил о «готовности участвовать в конструктивном диалоге с Россией по всем международным вопросам». Каким будет новый этап этого диалога, мы увидим в конце мая в Москве и Санкт-Петербурге», — добавил депутат.
Ранее Макрон подтвердил, что прибудет с визитом в Россию в мае.
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