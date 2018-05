Российские дипломаты подкололи Терезу Мэй мемом с билбордами

Salisbury 2 months on: Russia-UK relations worst ever, expulsions and accusations — but no proof or suspectshttps://t.co/yz8DCMwwSe pic.twitter.com/OxSjRVhSFi

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2018 г.

На картинке изображены плакаты, на которых написано: «Два месяца после отравления в Солсбери. И до сих пор нет подозреваемых? Как так, Тереза Мэй?».

Дипломаты использовали кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в котором главная героиня арендовала рекламные щиты, чтобы обвинить местного шефа полиции в затянувшемся расследовании убийства ее дочери.

В комментарии к изображению дипломаты указали на то, что отношения между Россией и Великобританией претерпевают худшие времена, нежели когда-либо. Они отметили, что Лондон спешит обвинить случившемся Москву, хотя никаких доказательств ее причастности нет.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал. По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву, в России заявления британской стороны отрицают. Власти Британии пока так и не подтвердили свою версию доказательствами. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения ядовитых веществ использовались цифры.