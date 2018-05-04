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Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьера на ближайшем заседании
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Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьера на ближайшем заседании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьер-министра РФ на ближайшем заседании, если ее внесут 7 мая — Володин
РИА Новости: последние новости
Кандидат в премьеры встретится с фракциями ГД до рассмотрения кандидатуры Жириновский объяснил, почему депутаты не могут мало зарабатывать Назван дресс-код инаугурации Путина
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