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Кандидат в премьеры встретится с фракциями ГД
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Кандидат в премьеры встретится с фракциями ГД до рассмотрения кандидатуры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парламентские фракции в Госдуме проведут консультации с кандидатом в премьер-министры РФ до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с "Единой Россией", в 18.00 — с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" — в 10.00 и 12.00 соответственно. Заседание Государственной Думы в этом случае начнется в 15.00 8 мая", — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты.
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