Наблюдателей на выборы мэра Москвы соберут после майских

Наблюдателей на выборы мэра Москвы будут набирать после майских праздников

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон, которым наделил Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах.

"Мы начнем сразу после праздников, поскольку сейчас люди разъехались. Мы, может быть, предложим в первую очередь технологически тем же людям, которые были на участках, остаться на тех же самых участках", — сказал Венедиктов.

Венедиктов пояснил, что тогда наблюдатели от палаты уже будут знать председателей комиссии и наблюдателей от других партий, что упростит их работу.