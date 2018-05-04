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Наблюдателей на выборы мэра Москвы соберут после майских
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Наблюдателей на выборы мэра Москвы будут набирать после майских праздников 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наблюдателей от столичной общественной палаты на выборы мэра Москвы начнут набирать после майских праздников, сообщил в пятницу РИА Новости член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон, которым наделил Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах.
"Мы начнем сразу после праздников, поскольку сейчас люди разъехались. Мы, может быть, предложим в первую очередь технологически тем же людям, которые были на участках, остаться на тех же самых участках", — сказал Венедиктов.
Венедиктов пояснил, что тогда наблюдатели от палаты уже будут знать председателей комиссии и наблюдателей от других партий, что упростит их работу.
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