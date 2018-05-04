В МО РФ объяснили, почему США прекратили финансирование «Белых касок» 

США могли приостановить финансирование «Белых касок» из-за появления доказательств и свидетелей провокации в сирийском городе Дума.
"Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы «химатаке» в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США? Хотя сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так все понятно", — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На организацию «Белые каски» обратили внимание международные СМИ после организации постановочного видео о применении химоружия сирийскими правительственными войсками в городе Дума. США и их союзники, Франция и Великобритания, нанесли по военным и гражданским объектам в Сирии ракетные удары в качестве ответной меры.
Российская сторона разоблачила провокационные действия «Белых касок». На брифинг в Брюсселе по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли сирийцы, которые были изображены на постановочном видео как жертвы химической атаки.
Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об изощренных схемах финансирования «Белых касок». По ее словам, ранее международные СМИ неоднократно писали о значительных пожертвованиях, которые «Белые каски» получают «от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов». Речь также идет о фонде по развитию Катара, который анонсировал предоставление «каскам» помощи для закупки тяжелой техники и оборудования.