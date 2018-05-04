Назван дресс-код инаугурации Путина 

Дресс-код церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина — темный костюм и платье обычной длины.
"Приглашенные на торжественную церемонию прибывают в Кремль через Кутафью, Спасскую и Боровицкую башни. Вход в Большой Кремлевский дворец — через главный и Благовещенский подъезды. Гости поднимаются по парадной лестнице и проходят в зал, указанный в приглашении", — говорится в нем.
Там же указана форма одежды: "платье обычной длины, темный костюм, парадная военная форма".
Инаугурация президента РФ пройдет на территории Московского Кремля 7 мая.