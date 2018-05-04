Лужков приглашен на инаугурацию Путина

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, что получил приглашение на инаугурацию Владимира Путина 7 мая и обязательно придет на церемонию, а от инаугурационной речи он ожидает объявления программы на ближайшие шесть лет.

"Да, пригласил меня президент на инаугурацию. Приду, конечно, это большая честь", — сказал Лужков РИА Новости в пятницу.

На вопрос о том, чего он ждет от инаугурационной речи, собеседник агентства отметил, что ожидает объявления программы президента на новый срок.

"Я жду от инаугурационной речи объявления той программы, которую президент собирается в ближайшие шесть лет реализовывать, и очень жду, что это будет программа развития реального сектора экономики: промышленности, сельского хозяйства — обязательно, и улучшения условий жизни людей", — рассказал политик.

Это, по его мнению, является сегодня самым главным в нынешнем периоде жизни страны и будет озвучено.