Запад поставляет оппозиции в Сирии больше гумпомощи, чем правительству

"Хочу особо подчеркнуть, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживает почти 90% всего населения Сирии. А так называемая «международная помощь» из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством", — сказал Конашенков.

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