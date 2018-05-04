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Запад поставляет оппозиции в Сирии больше гумпомощи, чем правительству
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Запад поставляет оппозиции в Сирии больше гумпомощи, чем правительству 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США и европейские страны отправляют в подконтрольные оппозиции и террористам районы Сирии в 34 раза больше гуманитарной помощи, чем в районы, контролируемые законным правительством, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Хочу особо подчеркнуть, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживает почти 90% всего населения Сирии. А так называемая «международная помощь» из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством", — сказал Конашенков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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