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Советник Путина по интернету может потерять работу
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Советник Путина по интернету может потерять работу 

РИА «ВистаНьюс» 11 часов назад
Герман Клименко, являющийся советником Владимира Путина по интернету и главой в Институте развития интернета, может потерять работу. Ряд источников полагают, что после инаугурации президента его уже не будет в составе администрации.
В настоящий момент у президента РФ 9 советников и 11 помощников. Их трудовые контракты привязаны к сроку его полномочий. Соответственно, не все из них могут остаться на своих должностях на следующий период.
Одним из них, как полагают лица, близкие к администрации Путина, может стать Клименко. Причиной этого является то, что ему не удалось «встроиться в эту структуру».
Сам Клименко пока воздерживается от комментариев по вопросу своего дальнейшего пребывания в должности.
Он известен созданием в 2003 году интернет-портала LiveInternet. Помимо того, Клименко является владельцем новостного агрегатора, в основе которого данные соцсетей Mediametrics. Институт развития интернета он возглавил в начале 2015 года.
Имя Клименко получило широкую известность после блокировки Telegram. Сообщается, что ещё до этого он давал неоднократные советы для россиян, чтобы те «пересели» с этого ресурса на ICQ.
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