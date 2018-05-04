Советник Путина по интернету может потерять работу

В настоящий момент у президента РФ 9 советников и 11 помощников. Их трудовые контракты привязаны к сроку его полномочий. Соответственно, не все из них могут остаться на своих должностях на следующий период.

Одним из них, как полагают лица, близкие к администрации Путина , может стать Клименко. Причиной этого является то, что ему не удалось «встроиться в эту структуру».

Сам Клименко пока воздерживается от комментариев по вопросу своего дальнейшего пребывания в должности.

Он известен созданием в 2003 году интернет-портала LiveInternet. Помимо того, Клименко является владельцем новостного агрегатора, в основе которого данные соцсетей Mediametrics. Институт развития интернета он возглавил в начале 2015 года.

Имя Клименко получило широкую известность после блокировки Telegram. Сообщается, что ещё до этого он давал неоднократные советы для россиян, чтобы те «пересели» с этого ресурса на ICQ.

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