Мантуров: Россия как член ОЗХО намерена выполнять решения организации

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что намерен внести вещество, которым были отравлены в Солсбери британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в список химического оружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО. После этого страны, подписавшие соответствующую Конвенцию, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов, необходимых для исследований. Кроме того, они будут обязаны создать антидот. Британские власти настаивают, что Скрипали были отравлены веществом А234, к которому они приравнивают «Новичок».

"Вопрос связан с такой глобальной международной тематикой. Мы участники всех заседаний и сессий ОЗХО, поэтому те решения, которые будут приниматься на международной арене, мы, естественно, будем реализовывать в зависимости от тех запросов, которые будут поступать", — сказал Мантуров журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать возможность включения вещества «Новичок» в список запрещенных.