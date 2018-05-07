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Мантуров: Россия как член ОЗХО намерена выполнять решения организации
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Мантуров: Россия как член ОЗХО намерена выполнять решения организации 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия как участник всех сессий и заседаний ОЗХО будет исполнять решения, принимаемые на международной арене, в зависимости от поступающих запросов, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что намерен внести вещество, которым были отравлены в Солсбери британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в список химического оружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО. После этого страны, подписавшие соответствующую Конвенцию, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов, необходимых для исследований. Кроме того, они будут обязаны создать антидот. Британские власти настаивают, что Скрипали были отравлены веществом А234, к которому они приравнивают «Новичок».
"Вопрос связан с такой глобальной международной тематикой. Мы участники всех заседаний и сессий ОЗХО, поэтому те решения, которые будут приниматься на международной арене, мы, естественно, будем реализовывать в зависимости от тех запросов, которые будут поступать", — сказал Мантуров журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать возможность включения вещества «Новичок» в список запрещенных.
Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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