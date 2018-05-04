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Советника Путина по интернету могут разжаловать после инаугурации
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Советника Путина по интернету могут разжаловать после инаугурации 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Советник президента РФ Владимира Путина, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко может лишиться своей должности после инаугурации, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Кремле. По их словам, Клименко не смог вписаться в структуру администрации президента.
Герман Клименко трудится на посту советника президента с 2016 года, сообщает Ura.ru. В настоящее время у Владимира Путина 11 помощников и 9 советников. Сроки их трудовых договоров привязаны к сроку полномочий президента.
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