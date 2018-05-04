Советника Путина по интернету могут разжаловать после инаугурации 

Советник президента РФ Владимира Путина, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко может лишиться своей должности после инаугурации, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Кремле. По их словам, Клименко не смог вписаться в структуру администрации президента.
Герман Клименко трудится на посту советника президента с 2016 года, сообщает Ura.ru. В настоящее время у Владимира Путина 11 помощников и 9 советников. Сроки их трудовых договоров привязаны к сроку полномочий президента.