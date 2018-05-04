Морской бой отменяется: торговой войны в Азовском море не будет

Российские пограничники начали усиленный досмотр иностранных судов в Керченском проливе. Украина тревожится о нормальной работе порта Мариуполя , однако на деле вряд ли все зайдет настолько далеко

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Там назвали некоторые остановленные российскими пограничниками суда, среди которых были корабли под флагами Болгарии , Панамы и Италии

«Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало. Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов и т.д., обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — заявили там.

Однако Украину это не успокоило. Некоторые эксперты и вовсе заявили, что РФ может заблокировать транзит грузов в Мариуполь, что фактически остановит работу порта в этом городе.

В ситуации разбирался корреспондент издания Ukraina.ru.

Мариуполь может спать спокойно

Украинский экономист Александр Охрименко рассматривает возможность того, что РФ может остановить работу порта Мариуполя, хотя он и уверен, что ничего критического даже в этом случает не произойдет.

«Если Россия де-факто заблокирует Мариуполь — будет плохо, хотя критичного ничего не произойдет», — рассказал Охрименко в комментарии «Взгляду».

Однако на деле это вряд ли случится, ведь заблокировать морской путь в Мариуполь для России — это пойти против международного права.

«Право прохода через Керченский пролив для судов и кораблей Украины как приазовского государства, имеющего действующие порты в этой акватории (Мариуполь, Бердянск), в зависимости от правового статуса этого пролива (не международный или международный) гарантируется нормами либо общего международного права, либо Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Россия не вправе в одностороннем порядке как-либо препятствовать осуществлению судоходства с её стороны. И с этой точки зрения любое нарушение Москвой законных прав Киева по проходу через пролив вдобавок к строительству Керченского моста станет самым приятным подарком для истца по этому иску», — указывал в своей публикации ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Гудев.

С ним солидарен и эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов , который в комментарии изданию Ukraina.ru тоже акцентировал внимание на международном морском праве.

Кроме того, блокируя Керченский пролив, Россия может нанести удар в первую очередь по своим же позициям в мире.

«Все украинские грузы перевозят суда других стран, в том числе и с украинскими экипажами. Если мы берем конкретно Мариуполь и Азовское море, то грузы с металлом предназначаются в основном Турции, Греции, Италии, Испании. То есть, тем государствам, которые или не вводят санкции в отношении России, как в ситуации с «делом Скрипаля», или не стремятся эти санкции активизировать, вводят их символически. Ухудшать таким образом отношения с этими государствами с моей точки зрения Россия не будет», — указывает Попов.

Да и если РФ все же решится на такой шаг, ощутимого урона Украине не будет: по словам Попова на азовские порты приходится 7% грузооборота украинских портов.

«Эти грузы можно переправить на Одессу, бывший Ильичевск, ныне — Черноморск, Ольвию. Там возникнут возможно какие-то проблемы, но не думаю, что они будут непреодолимыми — на Украине спад по сравнению с довоенным временем и думаю, что порты являются недогруженными», — отмечает Попов.

Он также указывает на тот факт, что грузооборот всего водного транспорта на Украине, включая речной с развитым Дунайским пароходством, составляет менее 1% от общего грузооборота.

Таким образом, при наиболее вероятном сценарии развития ситуации мариупольские металлурги и дальше будут отправлять свою продукцию через «родной» им порт, а при наименее вероятном — они также мало пострадают, так как их продукция будет отгружаться через порты черноморского побережья Украины.

А что же рыбаки?

Настоящая причина пограничного обострения в Азовском море между Украиной и РФ — ситуация с «Нордом» — крымским рыболовным судном, которое задержали украинские пограничники. Как сообщают СМИ, украинцы из опасения ответных мер России побаиваются выходить в море. Масла в огонь подливает и тот факт, что и до вхождения Крыма в состав РФ граница между странами в Азовском море не была согласована, море считалось совместно управляемым. Согласно же универсальному правилу «срединной линии» сейчас Украине отходит около трети Азовского моря.

Однако есть одно большое «но»: вопрос Крыма. Украина и большинство государств мира не признают его вхождения в состав России. А значит принадлежность территориального моря (до 12 морских миль от берега) и исключительной экономической зоны (до 200 морских миль) вокруг Крыма России — под вопросом, чем и руководствовались украинские пограничники, «беря на абордаж» «Норд».

При этом, до указанного инцидента Украина и Россия относительно мирно и даже полюбовно решали вопрос с рыболовством в Азовском море.

«Азовское море не было разграничено. Существует договоренность Украины и России о его совместном использовании. Совсем недавно, где-то за месяц-два до инцидента с кораблем «Норд», появлялась информация, что стороны согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море. Фактически договоренность является выгодной для Украины, поскольку ей достается примерно половина. Следовательно, эти договоренности фиксируют такую же ситуацию с выловом, которая была до 2014 года. Россия могла бы заявить, что протяженность ее береговой линии изменилась и поменять квоты на вылов рыбы. Украина, естественно, это бы не признавала. Но вынеся за скобки вопрос Крыма, стороны договорились о таких же правилах рыболовства, как и раньше. Но сам этот факт никак не устанавливает морских границ. Он лишь подтверждает, что стороны рассматривают Азовское море как море общего пользования», — поясняет в комментарии изданию Ukraina.ru Попов.

Однако после «Норда» украинским рыбакам не стоит расслабляться и успокаивать себя мыслью о прошлых договоренностях.

В частности, Погрануправление ФСБ по Республике Крым уже сообщило, что с браконьерами в Азовском море будут жестко бороться.

«Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Речь идет о незаконном промысле дельфинов — белобочек и афалин, морских свиней — азовок, которые страдают от деятельности браконьеров.

Однако не исключено, что повышенное внимание российских пограничников ударит не только по промышляющим добычей дельфинов и морских свиней, но и по всем рыбакам.

Первые плоды этой политики уже есть.

«Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем «Аметист» … задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне РФ», — сообщили сегодня российские пограничники.