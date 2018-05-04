МИД Украины заявил о «заметном» росте числа задержаний украинских моряков 

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в последнее время «заметно» выросло количество фактов задержаний украинских моряков в других странах. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
«В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины — членов экипажей морских судов компетентными органами иностранных государств», — заявили в МИД Украины.
Отмечается, что основными причинами задержаний и арестов украинцев являются перевозка нелегальных мигрантов и запрещённых грузов.
Также МИД опубликовал рекомендации для граждан Украины, планирующих работать в судоходных компаниях.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Чёрном море судно с Украины, экипаж которого заподозрили в незаконном рыбном промысле.