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Москва не забудет произошедшего в Британии с Юлией Скрипаль, заявили в МИД
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Москва не забудет произошедшего в Британии с Юлией Скрипаль, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия никогда не забудет того, что произошло на территории Великобритании с гражданкой РФ Юлией Скрипаль, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"У нас очень большие претензии к Великобритании по соблюдению Консульской конвенции. Так с людьми в цивилизованном мире не поступают. Это проблема на многие десятилетия вперед. Мы никогда не забудем то, что сделали с российской гражданкой в Великобритании. И мы всегда будем предъявлять претензии к Великобритании по этому поводу", — сказал он.
По его словам, Россия продолжит требовать от Великобритании, чтобы Лондон рассказал, что действительно произошло в Солсбери.
"Здесь очень темное дело, которое, судя по всему, уже не найдет никакого разрешения. Скорее всего британские коллеги попытаются это замять, потому что они явно ударили лицом в грязь. У них не получилась эта провокация против России, и они это прекрасно понимают", — добавил представитель МИД РФ.
В то же время Москва готова полностью сотрудничать с любыми представителями Великобритании, которые будут готовы дать России всю информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
"Мы по-прежнему готовы полноформатно сотрудничать с любыми представителями Великобритании, которые будут готовы дать нам всю информацию, связанную с инцидентом в Солсбери. Но они же уничтожают сейчас все данные, чтобы нельзя было никому ничего подтвердить. Они до сих пор не дали никому информации и, судя по всему, не собираются предоставлять такую информацию", — добавил Ермаков.
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