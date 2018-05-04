Москва не забудет произошедшего в Британии с Юлией Скрипаль, заявили в МИД

"У нас очень большие претензии к Великобритании по соблюдению Консульской конвенции. Так с людьми в цивилизованном мире не поступают. Это проблема на многие десятилетия вперед. Мы никогда не забудем то, что сделали с российской гражданкой в Великобритании. И мы всегда будем предъявлять претензии к Великобритании по этому поводу", — сказал он.

По его словам, Россия продолжит требовать от Великобритании, чтобы Лондон рассказал, что действительно произошло в Солсбери.

"Здесь очень темное дело, которое, судя по всему, уже не найдет никакого разрешения. Скорее всего британские коллеги попытаются это замять, потому что они явно ударили лицом в грязь. У них не получилась эта провокация против России, и они это прекрасно понимают", — добавил представитель МИД РФ.

В то же время Москва готова полностью сотрудничать с любыми представителями Великобритании, которые будут готовы дать России всю информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.

"Мы по-прежнему готовы полноформатно сотрудничать с любыми представителями Великобритании, которые будут готовы дать нам всю информацию, связанную с инцидентом в Солсбери. Но они же уничтожают сейчас все данные, чтобы нельзя было никому ничего подтвердить. Они до сих пор не дали никому информации и, судя по всему, не собираются предоставлять такую информацию", — добавил Ермаков.