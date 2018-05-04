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Захарова рассказала о «серьезнейших вопросах» к США
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Захарова рассказала о «серьезнейших вопросах» к США 

Вести.Ru 1 час назад
У России к США есть серьезнейшие вопросы относительно ситуации со снятием флага РФ с резиденции генконсула в Сиэтле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она заявила, что Россия вынуждена снова выражать протест по поводу того, что власти США незаконно сняли флаг с недвижимости, которая принадлежит России. Она напомнила, что полгода назад так произошло в Вашингтоне и Сан-Франциско, где были захвачены здания российского торгового представительства и генерального консульства.
"Серьезнейшие вопросы вызывает лишение иммунитета объектов, многие десятилетия использовавшихся для дипломатических и консульских целей", — подчеркнула Захарова.
Как сообщает ТАСС, представитель российского МИД сказала, что эти здания остаются российской собственностью, а Россия как собственник «никакого согласия на вторжение в принадлежащие ей здания и снятие с них флагов не давала».
Ранее США выслали 60 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, а также потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле и освободить здание резиденции. Это было сделано после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Диппредставительство наши дипломаты покинули гордо — с российскими флагами и под песню «Прощание славянки».
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