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Жириновский высказался о зарплатах депутатов
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Жириновский объяснил, почему депутаты не могут мало зарабатывать 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зарплату депутатам Госдумы устанавливает правительство, и парламентарии не могут заставить платить им 30 тысяч рублей в месяц; если в несколько раз снизить доход депутатов, то в Госдуме будут сидеть люди с низким уровнем образования, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.
"Зарплату депутатам Госдумы определяет правительство, приравняв зарплату министров и депутатов. Если министр получает 300 тысяч, то и депутатам выплачивают 300 тысяч. Те депутаты, которые не хотят получать такую зарплату, ради бога, могут ее не получать и отправлять все на благотворительные цели. Но мы, депутаты, не можем заставить правительство платить депутатам, например, 30 тысяч", — заявил Жириновский во время интернет-трансляции, отвечая на предложение одного из интернет-пользователей поднять россиянам зарплаты и пенсии до уровня доходов депутатов, если народные избранники не хотят снижать себе заработки.
Политик также подчеркнул, что если весь фонд зарплаты депутатов разделить на 110 миллионов работающих, то они получат "надбавку в два рубля в месяц, не больше".
"Во всем мире депутаты получают больше, чем депутаты России. Поэтому я согласен, что у депутатов высокая зарплата, но (если снизить зарплату — ред.)… тогда депутатский корпус обновится, здесь будут только каменщики, водители — и то они больше получают, чем 30 тысяч — то есть люди, не имеющие высокий уровень образования и знаний", — подчеркнул депутат.
При этом, по словам Жириновского, он согласен с тем, что доходы россиян нужно повышать.
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