Захарова призвала страны последовать примеру Чехии

Россия ждет ответа других стран, располагающих возможностями для производства боевых отравляющих веществ, после заявления Чехии о том, что в этой стране производился "Новичок". Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя признание президента Чехии Милоша Земана в том, что военные структуры страны производили и исследовали вещество класса "Новичок".
"Чехия поступила честно и мужественно, официально признав и обнародовав эту информацию, — сказала Захарова. — Теперь мы ожидаем ответа и от других стран, о которых мы говорили, у которых есть и остается возможность произвести "Новичок".
"Правительство Терезы Мэй утверждало, что "Новичок" производился только в России. Как вы знаете, вчера в интервью телевизионному каналу президент Чехии Милош Земан со ссылкой на доклад чешской военной разведки признал, что военно-исследовательским институтом в Брно в малых количествах производилось и испытывалось отравляющее вещество класса "Новичок", — напомнила дипломат. — В конфронтацию с Россией Чехию втянул именно Лондон, именно под нажимом британских властей дошло дело и до высылки российских дипломатов, и сейчас получается, что никаких оснований для кампании по высылке дипломатов не было".
"Британские эксперты признали, что не располагают доказательствами производства "Новичка" в России, теперь и Чехия подтверждает обоснованность озабоченностей, высказанных российской стороной", — сказала она.