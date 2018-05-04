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Захарова прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа
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Захарова прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа 

360tv.ru 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не располагает данными о том, поручат ли ведомству начать подготовку к встрече глав России и Соединенных Штатов. Ее словам привел «Интерфакс».
Будет ли поручено? Ну если будет поручено — будет поручено. У меня информации на этот счет нет никакой
— Мария Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщили в МИД РФ, разговор лидеров был связан с желанием главы Соединенных штатов как можно скорее встретиться в Белом доме и разобраться с проблемой гонки вооружений.
Пресс‐секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп «открыт» для встречи с российским лидером. Отвечая на вопрос о встрече Трампа и Ким Чен Ына, Сандерс заявила, что ничего об этом не знает.
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