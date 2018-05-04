Захарова прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа

Будет ли поручено? Ну если будет поручено — будет поручено. У меня информации на этот счет нет никакой

— Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину . Как сообщили в МИД РФ, разговор лидеров был связан с желанием главы Соединенных штатов как можно скорее встретиться в Белом доме и разобраться с проблемой гонки вооружений.