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Захарова объяснила, почему Британия планирует усилить давление на Россию
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Захарова объяснила, почему Британия планирует усилить давление на Россию 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Намерение Великобритании усиливать давление на Россию объясняется внутренними проблемами, в том числе Brexit, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в The Guardian.
"Зачем она (Великобритания — ред.) это делает? Мотивов очень много. Это и международная повестка, и, видимо, какие-то внутренние свои проблемы, которые невозможно объяснить без наличия внешнего фактора, один из них — это, конечно, Brexit, по которому переговоры находятся в состоянии тупика. Мы недавно видели развитие ситуации вокруг МВД Британии и миграционный скандал, который вышел наружу, постоянно нужно отвлекать внимание. Этих мотивов огромное количество ", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.
Ранее Guardian со ссылкой на правительственные источники написала, что Великобритания использует серию международных саммитов в 2018 году для расширения антироссийского альянса в связи с делом об отравлении Скрипалей в Солсбери.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
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