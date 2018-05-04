Захарова объяснила, почему Британия планирует усилить давление на Россию

"Зачем она (Великобритания — ред.) это делает? Мотивов очень много. Это и международная повестка, и, видимо, какие-то внутренние свои проблемы, которые невозможно объяснить без наличия внешнего фактора, один из них — это, конечно, Brexit, по которому переговоры находятся в состоянии тупика. Мы недавно видели развитие ситуации вокруг МВД Британии и миграционный скандал, который вышел наружу, постоянно нужно отвлекать внимание. Этих мотивов огромное количество ", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.

Ранее Guardian со ссылкой на правительственные источники написала, что Великобритания использует серию международных саммитов в 2018 году для расширения антироссийского альянса в связи с делом об отравлении Скрипалей в Солсбери.