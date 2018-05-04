МИД РФ: Британия игнорирует большинство вопросов по инциденту в Солсбери 

Лондон игнорирует или дает формальные отписки на вопросы Москвы в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом на брифинге в МИД РФ сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос о позиции Лондона относительно скандала. Ее слова привел «Интерфакс».
Москва направила уже порядка 40 нот, в которых содержится около 60 вопросов. На две трети из этих вопросов ответов вообще не предоставлено, по остальным даны исключительно формальные отписки
— Мария Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что «передергивание фактов» и «использование жесткой конфронтационной риторики» только наносит ущерб двусторонним отношениям между странами.
Ранее в министерстве рассказали, что Москва не располагает конкретными фактами, которые бы подтверждали смерть главаря «Исламского государства*» Абу Бакра аль‐Багдади.
*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация.