МИД РФ: Британия игнорирует большинство вопросов по инциденту в Солсбери

Москва направила уже порядка 40 нот, в которых содержится около 60 вопросов. На две трети из этих вопросов ответов вообще не предоставлено, по остальным даны исключительно формальные отписки

— Мария Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что «передергивание фактов» и «использование жесткой конфронтационной риторики» только наносит ущерб двусторонним отношениям между странами.

Ранее в министерстве рассказали, что Москва не располагает конкретными фактами, которые бы подтверждали смерть главаря «Исламского государства*» Абу Бакра аль‐Багдади.