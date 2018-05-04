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Захарова прокомментировала сообщения о намерении Британии усилить давление на Россию
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Захарова прокомментировала сообщения о намерении Британии усилить давление на Россию 

RT на русском 54 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал The Guardian о том, что британские власти намерены укрепить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран.
«Если такой документ, если такой позиционный материал действительно попал в руки журналистов, то это просто признание того, чем занимается Великобритания», — сказала Захарова.
По её словам, мотивов, зачем Лондон предпринимает данные шаги, очень много.
«Это и международная повестка, это, видимо, и внутренние какие-то свои проблемы, которые невозможно объяснить без наличия внешнего фактора, один из них это, конечно, брексит…», — отметила представитель российского МИД.
Она добавила, что британским властям «постоянно нужно отвлекать внимание».
RT на русском: последние новости
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