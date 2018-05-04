Захарова прокомментировала сообщения о намерении Британии усилить давление на Россию

«Если такой документ, если такой позиционный материал действительно попал в руки журналистов, то это просто признание того, чем занимается Великобритания », — сказала Захарова.

По её словам, мотивов, зачем Лондон предпринимает данные шаги, очень много.

«Это и международная повестка, это, видимо, и внутренние какие-то свои проблемы, которые невозможно объяснить без наличия внешнего фактора, один из них это, конечно, брексит…», — отметила представитель российского МИД.

Она добавила, что британским властям «постоянно нужно отвлекать внимание».