Захарова: данные СМИ о «союзе против РФ» фиксируют уже проводимую Лондоном политику 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Статья британской The Guardian относительно планов Великобритании по созданию «антироссийского альянса» представляет собой признание в том, чем Лондон занимается уже давно. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается того, что они будут усиливать (солидарность со странами ЕС и США для давления на Россию — прим. ТАСС), они просто признались в том, чем они занимаются, — сказала Захарова. — Если такой документ, если такой позиционный материал действительно попал в руки журналистов, то это просто признание того, чем занимается Великобритания".
Захарова отметила, что мотивы таких действий Лондона также понятны. «Мотивов очень много: это и международная повестка, и внутренние какие-то проблемы, которые невозможно объяснить без наличия внешнего фактора», — указала она. Среди таких внешних и внутренних факторов, от которых пытается отвлечь внимание Великобритания, официальный представитель МИД РФ назвала сложную ситуацию с переговорами по Brexit и миграционный скандал вокруг МВД Великобритании.
Официальный представитель МИД указала, что внешнеполитическое ведомство постоянно приводит примеры подобных действий Лондона. «Поэтому я считаю, что это вообще не новость, — продолжила она. — Мы фиксируем это практически на каждом брифинге, показываем на конкретных примерах».
Ранее британская The Guardian опубликовала материал со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны, что Лондон в 2018 году намерен использовать саммиты G7 и G20, НАТО и Евросоюза, чтобы собрать и укрепить «антироссийский альянс» с целью дальнейшего давления на Москву. Лондон намерен предложить союзникам создать всеобъемлющую стратегию по противостоянию «дезинформации со стороны России» и пересмотреть существующие подходы к дипломатическим контактам с Москвой из-за ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и роли РФ в Сирии.