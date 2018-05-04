Захарова: данные СМИ о «союзе против РФ» фиксируют уже проводимую Лондоном политику

"Что касается того, что они будут усиливать (солидарность со странами ЕС США для давления на Россию — прим. ТАСС), они просто признались в том, чем они занимаются, — сказала Захарова. — Если такой документ, если такой позиционный материал действительно попал в руки журналистов, то это просто признание того, чем занимается Великобритания".

Захарова отметила, что мотивы таких действий Лондона также понятны. «Мотивов очень много: это и международная повестка, и внутренние какие-то проблемы, которые невозможно объяснить без наличия внешнего фактора», — указала она. Среди таких внешних и внутренних факторов, от которых пытается отвлечь внимание Великобритания, официальный представитель МИД РФ назвала сложную ситуацию с переговорами по Brexit и миграционный скандал вокруг МВД Великобритании.

Официальный представитель МИД указала, что внешнеполитическое ведомство постоянно приводит примеры подобных действий Лондона. «Поэтому я считаю, что это вообще не новость, — продолжила она. — Мы фиксируем это практически на каждом брифинге, показываем на конкретных примерах».