РФ выразила США протест из-за снятого флага в Сиэтле

Россия выразила США протест из-за захвата резиденции генконсула в Сиэтле

«К сожалению, как и в октябре прошлого года, мы вынуждены выражать протест по поводу того, что власти США незаконно сняли российский флаг с недвижимости, которая принадлежит России», — приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова напомнила, что полгода назад те же события происходили в Вашингтоне и Сан-Франциско , где были захвачены здания российского торгового представительства и генерального консульства.

«На днях все то же самое случилось и с резиденцией нашего генконсула в Сиэтле», — заметила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия как собственник не давала никакого согласия на вторжение в принадлежащие ей здания и снятия с них флагов.

По словам Захаровой, американские власти блокируют доступ на шесть объектов недвижимости в США, являющихся собственностью России.

«Это два дома в Сан-Франциско, по одному в Вашингтоне и Сиэтле, а также загородные комплексы нашего посольства и постоянного представительства при ООН», — сказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что такого нарушения собственных же законов Вашингтоном в истории российско-американских отношений не было никогда.

Кроме того, продолжила Захарова, России отказали в возможности провести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на отобранных в конце 2016 года базах отдыха вблизи Вашингтона и Нью-Йорка , где они традиционно проводились российскими дипломатами с участием коллег из стран СНГ и американскими гостями.

«То, что происходит — это фактический отказ от гарантий незыблемости права собственности, которым всегда гордились США, это забвение памяти нашего братства по оружию во Второй мировой войне. Речь идет о надругательстве над государственными символами России на фоне массированной русофобской пропаганды, не говоря уже о таких явлениях, как акты агрессии в отношении суверенных государств. Что-то сломалось в американской демократии», — добавила Захарова.