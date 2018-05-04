Ещё
Милонов обвинил Британию в агрессии против РФ и оккупции Кипра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов обвинил Британию в агрессии против РФ и оккупции Кипра 

Ридус 1 час назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью ФАН, что обвинения Великобритании в адрес России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии следует расценивать как агрессию.
«Все обвинения в наш адрес, а также антироссийские санкции, которые вводит Великобритания, — это ни что иное, как попытка оказать жесточайшее давление на Российскую Федерацию, безотносительно тех или иных наших действий. «Дело Скрипалей» и прочие обвинения выстроены на очень сильно притянутых за уши аргументах. Причем эти заявления звучат со стороны государства, которое обвиняет Россию во всевозможных грехах, якобы мы чуть ли не осуществляем акты агрессии в Донбассе», — полагат Милонов.
Парламентарий обратил внимание, что Британия — это один из последних оплотов оккупационной и колониальной политики английской короны. Поэтому «приписывыть РФ некие имперские замашки эта страна не имеет морального права».
Мы можем вспомнить и Фолклендские и Мальвинские острова, также хотелось бы напомнить, что Великобритания до сих пор оккупирует часть острова Кипр. Один процент острова захвачен просто для того, чтобы им и их союзникам было легче наносить удары по законно избранным президентам Ближнего Востока, заключил Виталий Милонов.
Напомним, что Юлия и Сергей Скрипаль были найдены без сознания 4 марта на скамейке в Солсбери. Британская сторона утверждает, что они пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагает ответственность за атаку на Россию. Москва отрицает все обвинения.
Ридус: последние новости
Украина пожаловалась на жесткий досмотр судов в Керченском проливе Украина потребовала себе Крымский мост в качестве «контрибуции» Сможет ли Кудрин помирить Россию с Западом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно276
Россия отказалась от союзов с Китаем335
Литва переименовала Грузию48
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям88
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение