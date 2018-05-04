Милонов обвинил Британию в агрессии против РФ и оккупции Кипра

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью ФАН, что обвинения Великобритании в адрес России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии следует расценивать как агрессию.

«Все обвинения в наш адрес, а также антироссийские санкции, которые вводит Великобритания, — это ни что иное, как попытка оказать жесточайшее давление на Российскую Федерацию, безотносительно тех или иных наших действий. «Дело Скрипалей» и прочие обвинения выстроены на очень сильно притянутых за уши аргументах. Причем эти заявления звучат со стороны государства, которое обвиняет Россию во всевозможных грехах, якобы мы чуть ли не осуществляем акты агрессии в Донбассе», — полагат Милонов.

Парламентарий обратил внимание, что Британия — это один из последних оплотов оккупационной и колониальной политики английской короны. Поэтому «приписывыть РФ некие имперские замашки эта страна не имеет морального права».

Мы можем вспомнить и Фолклендские и Мальвинские острова, также хотелось бы напомнить, что Великобритания до сих пор оккупирует часть острова Кипр. Один процент острова захвачен просто для того, чтобы им и их союзникам было легче наносить удары по законно избранным президентам Ближнего Востока, заключил Виталий Милонов.

Напомним, что Юлия и Сергей Скрипаль были найдены без сознания 4 марта на скамейке в Солсбери. Британская сторона утверждает, что они пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагает ответственность за атаку на Россию. Москва отрицает все обвинения.