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Лондон не дает ответов на вопросы Москвы по «делу Скрипалей», заявили в МИД
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Лондон не дает ответов на вопросы Москвы по «делу Скрипалей», заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лондон не дает никаких вразумительных ответов на вопросы РФ по «делу Скрипалей», отказывается от ведения диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По официальным каналам правительство Соединенного Королевства не дает вразумительных ответов на наши резонные и абсолютно четкие вопросы и запросы, отказывается от ведения какого-либо диалога в отношении прояснения обстоятельств и причины происшествия, выявления виновных", — заявил Захарова во время брифинга.
По ее словам, игнорируются законные требования России о консульском доступе,
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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