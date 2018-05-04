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В МИД России призвали Британию отказаться от безрассудной политики в отношении Москвы
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В МИД России призвали Британию отказаться от безрассудной политики в отношении Москвы 

Газета.Ru 37 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает от Великобритании честного сотрудничества в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».
"Мы призываем Великобританию отказаться от безрассудной политики в отношении России, перейти к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе", — сказала Захарова.
Она так же уточнила, что речь идет о работе в рамках возбужденного СК России 16 марта в связи с инцидентом уголовного дела.
"В последних (ответах Москве по делу Скрипалей. — Газета.Ru) англичане продолжают абсолютно передергивать факты и использовать жесткую конфронтационную риторику, которая свидетельствует лишь о стремлении официального Лондона преднамеренно нанести дальнейший ущерб двусторонним отношениям", — констатировала Захарова.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие в связи с отказом британской стороны в консульском доступе к пострадавшей от ядовитого вещества в Солсбери Юлии Скрипаль.
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Песков ответил на вопрос о дате внесения кандидатуры на пост премьера Захарова обвинила правительство Мэй во вранье Кремль выразил несогласие в связи с отказом Британии в доступе к Юлии Скрипаль
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