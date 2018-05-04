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Сенатор Джабаров объяснил, почему НАТО говорит о российской пропаганде
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Сенатор Джабаров объяснил, почему НАТО говорит о российской пропаганде 

360tv.ru 1 час назад
Заявлениями о российской пропаганде представители Североатлантического альянса оправдывают собственные провокации. В этом уверен первый зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщило ИА НСН.
Слова сенатора стали ответом на то, как в НАТО назвали информационную политику РФ. Джабаров отметил, что российская сторона всегда отвечает на те провокации, которые совершает Запад. Речь идет о мнимой борьбе с терроризмом, ставшей предлогом для свершения режима Башара Асада в Сирии, поддержке «Белых касок» и деле Скрипалей.
Когда мы пытаемся оправдаться, чтобы доказать, что они нагло нам врут, они говорят, что мы занимаемся пропагандой. Какая же это пропаганда? Мы отстаиваем национальные интересы. Нас пытаются превратить в страну-изгоя, мы противимся этому. Поэтому это всего лишь попытка оправдать свои действия и свалить все на Россию
— Владимир Джабаров.
4 мая стало известно, что глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел назвал информационную политику России одним из наиболее важных вызовов, с которыми приходится сталкиваться альянсу.
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