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Кремль отреагировал на отказ в доступе к Скрипаль
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Кремль выразил несогласие в связи с отказом Британии в доступе к Юлии Скрипаль 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие в связи с отказом британской стороны в консульском доступе к пострадавшей от ядовитого вещества в Солсбери Юлии Скрипаль, передает РИА "Новости".
"Мы по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России (Юлии) Скрипаль", — заявил Песков.
Он также добавил, что у России нет никакой информации о ее местонахождении. Кроме того, российская сторона видит в действиях Соединенного Королевства нарушения Венской конвенции.
"Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении (по поводу доступа к Юлии. — Газета.Ru)", — подчеркнул Песков.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила во вранье правительство британского премьер-министра Терезы Мэй.
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