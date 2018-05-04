Кремль высказался о «Новичке» из Чехии

Кремль прокомментировал информацию о «Новичке» из Чехии

«Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями. Это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру», — сказал Песков.

Юлии Скрипаль. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не согласна с тем, что британские власти отказывают российской стороне в праве консульского доступа к гражданке России

«Мы по-прежнему не имеем никакой информации о ее месте нахождения, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые действия процессуальные и документальные и по-прежнему мы видим нарушение британской стороной Венской конвенции. Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

3 мая Милош Земан заявил, что «Новичок», которым, предположительно, был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и складировался в Чехии.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок». Власти Великобритании обвинили Москву в случившемся и после объявили о высылке 23 российских дипломатов.