Ещё
Россия не согласна с отказом в доступе к Юлии Скрипаль, заявил Песков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия не согласна с отказом в доступе к Юлии Скрипаль, заявил Песков 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия вновь высказывает абсолютное несогласие в связи с отказом Великобритании в консульском доступе к Юлии Скрипаль и продолжит настойчиво работать в этом направлении, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России (Юлии) Скрипаль. По-прежнему не имеем никакой информации о ее местонахождении, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые процессуальные, документальные действия, и по-прежнему мы видим нарушения британской стороной Венской конвенции. Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении", — сказал Песков журналистам.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Захарова рассказала об обманах со стороны правительства Терезы Мэй Эксперты оценили шансы кандидатов на пост премьера "Дело Скрипаля" повлияет на сотрудничество по антитеррору, считают в МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно276
Россия отказалась от союзов с Китаем335
Литва переименовала Грузию48
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям88
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение