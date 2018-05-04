Россия не согласна с отказом в доступе к Юлии Скрипаль, заявил Песков

"Мы по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России (Юлии) Скрипаль. По-прежнему не имеем никакой информации о ее местонахождении, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые процессуальные, документальные действия, и по-прежнему мы видим нарушения британской стороной Венской конвенции. Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении", — сказал Песков журналистам.