Вывод непримиримых боевиков из Восточного Каламуна завершается

"Завершена эвакуация так называемых непримиримых боевиков из Восточного Каламуна. 26 апреля на север Сирии выехала последняя партия из полутора тысяч бойцов бандгрупп с членами их семей", — заявил Захарова во время брифинга.

"Параллельно власти Сирии проводят процедуру правовой реабилитации так называемых раскаявшихся и восстанавливают социально-экономическую инфраструктуру населенных пунктов, где было реализовано замирение сторон", — отметила она.

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