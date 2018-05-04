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Вывод непримиримых боевиков из Восточного Каламуна завершается
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Вывод непримиримых боевиков из Восточного Каламуна завершается 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вывод «непримиримых боевиков» из Восточного Каламуна в Сирии завершается, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Завершена эвакуация так называемых непримиримых боевиков из Восточного Каламуна. 26 апреля на север Сирии выехала последняя партия из полутора тысяч бойцов бандгрупп с членами их семей", — заявил Захарова во время брифинга.
"Параллельно власти Сирии проводят процедуру правовой реабилитации так называемых раскаявшихся и восстанавливают социально-экономическую инфраструктуру населенных пунктов, где было реализовано замирение сторон", — отметила она.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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