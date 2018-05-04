Путин обсудит с гендиректором АСИ развитие агентства

"Публичным будет общение [Путина] с Чупшевой", — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , говоря о рабочем графике главы государства на пятницу.

Он напомнил, что АСИ было создано по инициативе Путина, и с тех пор глава государства регулярно встречается с руководством агентства, чтобы «сверить часы и поговорить по вопросам перспективного развития».

Песков добавил, что также в этот день у главы государства запланирован ряд встреч непубличного характера.