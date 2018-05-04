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Путин обсудит с гендиректором АСИ развитие агентства
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Путин обсудит с гендиректором АСИ развитие агентства 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу обсудит развитие Агентства стратегических инициатив с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.
"Публичным будет общение [Путина] с Чупшевой", — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике главы государства на пятницу.
Он напомнил, что АСИ было создано по инициативе Путина, и с тех пор глава государства регулярно встречается с руководством агентства, чтобы «сверить часы и поговорить по вопросам перспективного развития».
Песков добавил, что также в этот день у главы государства запланирован ряд встреч непубличного характера.
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