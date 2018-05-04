Ещё
Ясности по встрече Путина и Трампа пока нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ясности по встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп изъявил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но пока иных шагов не было сделано, ясности по встрече нет, как и контактов на этот счет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, ясности до сих пор не наступило. Каких-то субстантивных контактов на этот счет нет, несмотря на то, что президенты РФ и США условились поручить министру иностранных дел и государственному секретарю вступить в контакт. Пока, несмотря на изъявленную готовность встречаться и желание встречаться президента США, каких-то иных шагов не было сделано. Ждем", — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли ясность, когда может состояться встреча, о намерении провести которую ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров ранее заявил, что Трамп в марте позвонил Путину, поздравил с победой на выборах и предложил как можно быстрее встретиться на высшем уровне, пригласил в Белый дом.
РИА Новости: последние новости
Захарова трижды обвинила Терезу Мэй во вранье по "делу Скрипалей" "Дело Скрипаля" повлияет на сотрудничество по антитеррору, считают в МИД Эксперты оценили шансы кандидатов на пост премьера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем251
«За что они боролись, на то и напоролись»142
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову95
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море310
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц23
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение