В Москве состоится встреча глав МИД и минобороны РФ и Египта

минобороны России и Встреча глав МИД Египта состоится в Москве 14 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "На 14 мая в Москве запланирован раунд переговоров министров иностранных дел и министров обороны России и Египта. Предполагается, что будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате «два плюс два», — уточнила дипломат. По словам Захаровой, в ходе предстоящих контактов планируется провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом особое внимание будет уделено взаимодействию между Москвой и Каиром в урегулировании кризисов на основе уважения суверенитета государств региона и невмешательства во внутренние дела. Министры рассмотрят также состояние дел на ключевых направлениях российско-египетского сотрудничества. Подобный формат консультаций был учрежден в ноябре 2013 года, информировала Захарова.