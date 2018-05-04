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В Москве состоится встреча глав МИД и минобороны РФ и Египта
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В Москве состоится встреча глав МИД и минобороны РФ и Египта 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Встреча глав МИД и минобороны России и Египта состоится в Москве 14 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На 14 мая в Москве запланирован раунд переговоров министров иностранных дел и министров обороны России и Египта. Предполагается, что будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате «два плюс два», — уточнила дипломат.
По словам Захаровой, в ходе предстоящих контактов планируется провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом особое внимание будет уделено взаимодействию между Москвой и Каиром в урегулировании кризисов на основе уважения суверенитета государств региона и невмешательства во внутренние дела.
Министры рассмотрят также состояние дел на ключевых направлениях российско-египетского сотрудничества. Подобный формат консультаций был учрежден в ноябре 2013 года, информировала Захарова.
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