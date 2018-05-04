Россия и Египет проведут встречу глав МИД и Минобороны в Москве 14 мая 

В Москве 14 мая состоятся встречи глав МИД и Минобороны России и Египта в формате «2+2», а также раздельные профильные встречи, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«В ходе предстоящих контактов планируется провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, стороны также обсудят дальнейшие скоординированные шаги по противодействию глобальным угрозам терроризма и экстремизма.
«В Москве твердо настроены на продолжение активного взаимодействия с этим государством в международных и региональных делах», — добавила она.