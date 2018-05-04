Россия и Египет проведут встречу глав МИД и Минобороны в Москве 14 мая

«В ходе предстоящих контактов планируется провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, стороны также обсудят дальнейшие скоординированные шаги по противодействию глобальным угрозам терроризма и экстремизма.

«В Москве твердо настроены на продолжение активного взаимодействия с этим государством в международных и региональных делах», — добавила она.