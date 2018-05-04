В ГД внесли проект о прекращении полномочий Силанова

В Госдуму внесли проект о прекращении полномочий Силанова

Силанов официально вступил в должность главы Калининграда 20 апреля. Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук , руководивший городом более 10 лет, 21 марта объявил о досрочном прекращении своих полномочий. В ноябре 2016 года в регионе были отменены прямые выборы мэра Калининграда. Теперь, согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.

Второго апреля Силанов подал документы на участие в конкурсе в числе 10 претендентов, 16 апреля конкурсная комиссия сократила это количество до трех, из них депутаты горсовета Калининграда выбрали на своем заседании 18 апреля его кандидатуру в качестве главы Калининграда. Срок полномочий нового мэра — три года, до выборов депутатов горсовета в 2021 году.