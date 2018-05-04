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В ГД внесли проект о прекращении полномочий Силанова
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В Госдуму внесли проект о прекращении полномочий Силанова 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ТАСС
Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Силанова, ранее вступившего в должность главы Калининграда, внесли в пятницу в Государственную Думу, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Силанов официально вступил в должность главы Калининграда 20 апреля. Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, 21 марта объявил о досрочном прекращении своих полномочий. В ноябре 2016 года в регионе были отменены прямые выборы мэра Калининграда. Теперь, согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.
Второго апреля Силанов подал документы на участие в конкурсе в числе 10 претендентов, 16 апреля конкурсная комиссия сократила это количество до трех, из них депутаты горсовета Калининграда выбрали на своем заседании 18 апреля его кандидатуру в качестве главы Калининграда. Срок полномочий нового мэра — три года, до выборов депутатов горсовета в 2021 году.
Алексей Силанов родился 15 апреля 1961 года в поселке Краснолесье Нестеровского района Калининградской области, срочную службу проходил на Балтийском флоте. В 1988 году окончил Калининградский государственный университет по специальности "география". Кандидат педагогических наук. С 2003 по 2010 годы Силанов возглавлял комитет по образованию Калининграда, в ноябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации города по социальным вопросам. В 2012 году занимал должность заместителя председателя правительства Калининградской области, курировал социальный сектор. На выборах 18 сентября 2016 года Силанов был избран депутатом Госдумы VII созыва.
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