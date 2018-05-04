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Захарова рассказала об «изощренных схемах» финансирования «Белых касок»
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Захарова рассказала об «изощренных схемах» финансирования «Белых касок» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Финансирование «Белых касок» осуществляется по «изощренным схемам», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее западные СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение о прекращении финансирования этой организации.
По словам Захаровой, корни финансирования «Белых касок» имеют британское происхождение.
"Ну, например фонд «Мэйдэй рескью», который работает, в том числе по сирийской проблематике", — цитирует ее ФАН.
К финансовой поддержке «Белых касок» имеет отношение и ряд НГО Евросоюза.
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