Захарова рассказала об «изощренных схемах» финансирования «Белых касок» 

Финансирование «Белых касок» осуществляется по «изощренным схемам», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее западные СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение о прекращении финансирования этой организации.
По словам Захаровой, корни финансирования «Белых касок» имеют британское происхождение.
"Ну, например фонд «Мэйдэй рескью», который работает, в том числе по сирийской проблематике", — цитирует ее ФАН.
К финансовой поддержке «Белых касок» имеет отношение и ряд НГО Евросоюза.