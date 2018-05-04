Захарова рассказала об «изощренных схемах» финансирования «Белых касок»

Ранее западные СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение о прекращении финансирования этой организации.

По словам Захаровой, корни финансирования «Белых касок» имеют британское происхождение.

"Ну, например фонд «Мэйдэй рескью», который работает, в том числе по сирийской проблематике", — цитирует ее ФАН.