Захарова прокомментировала заморозку финансирования Госдепом «Белых касок»

«А что так, последние фильмы не понравились?», — сказала Захарова.

Ранее американский телеканал CBS News сообщил о заморозке финансирования организации. Отмечается, что решение о продолжении финансирования организации должно быть принято до 15 апреля.

«Белые каски» — частная добровольческая организация. В 2017 году кинолента «Белых касок» о сирийском кризисе получила «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм.