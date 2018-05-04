Медведев соболезнует в связи со смертью Генса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью предпринимателя, президента группы компаний "Ланит" Георгия Генса. Телеграмма главы кабмина размещена в пятницу на сайте правительства РФ.
"Яркий, неординарный человек, талантливый предприниматель, Георгий Владимирович Генс стоял у истоков развития информационных технологий в нашей стране. Создал и долгие годы возглавлял одну из самых крупных и успешных компаний "Ланит". Активно участвовал в разработке ИТ-решений для экономики, бизнеса, для всех сторон жизни государства", — говорится в соболезновании премьера.
По словам Медведева, Генс умел заражать энергией всех, кто был рядом.
"Своими идеями часто опережал время. И ему многое удалось", — отметил глава правительства РФ.
Георгий Генс скончался 30 апреля в возрасте 63 лет, прощание с ним проходит в пятницу в Москве.